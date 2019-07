The Red Sea Diving Resort: il trailer del film con Chris Evans

The Red Sea Diving Resort è il nuovo lungometraggio del regista israeliano Gideon Raff, che è ispirato al libro di Gad Shimron, “Mossad Exodus”. L’opera racconta la storia di un gruppo di agenti del Mossad che ha salvato in Sudan migliaia di ebrei etiopi rimandoli, tramite uno stratagemma, a Gerusalemme.

The Red Sea Diving Resort: il filmato è disponibile

Netflix ha reso disponibile il trailer della pellicola che vede nel cast, fra gli altri, Chris Evans, interprete nel MCU di Captain America. L’artista è supportato da altri attori di spessore come Ben Kingsley, Haley Bennet, Alessandro Nivola e molti altri ancora. In attesa dell’uscita della realizzazione sulla piattaforma, che avverrà il 31 luglio, vi lasciamo al video in questione.

