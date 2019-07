Pokémon GO: annunciato l’evento in collaborazione con One Piece

Niantic Labs ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo evento in Pokémon GO, titolo disponibile sui dispositivi mobile iOS e Android. Ebbene, quest’ultimo vedrà l’inaspettata collaborazione con One Piece, il quale inizierà ufficialmente dalla giornata del 22 luglio alle ore 6:00 italiane fino al 29 allo stesso orario.

Pokémon GO: vediamo cosa consisterà l’evento

Nelle specifico, l’evento vedrà dei Pikachu selvatici indossare il noto cappello di paglia appartenente a Monkey D.Rufy. Come se non bastasse, per omaggiare One Piece, anche gli allenatori potranno indossare il cappello, poiché verrà introdotto come indumento nella personalizzazione del proprio avatar di gioco.

Vi ricordiamo che l’inizio dell’evento combacerà con il One Piece Day, grazie al quale si omaggerà la data d’uscita dell’anime in Giappone, oltre a quella relativa al titolo targato Niantic Labs, dove quest’ultimo festeggerà il suo terzo anniversario. Per concludere, all’interno del titolo verrà collocata una statua dedicata a Rufy su un speciale PokéStop, nel quale sarà presente il lavoro artistico dell’autore del manga Eiichirō Oda.

