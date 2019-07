Stranger Things 4: un noto personaggio potrebbe tornare

ALLERTA SPOILER: questo articolo contiene informazioni relative al finale di Stranger Things 3, sconsigliamo la lettura nel caso non lo abbiate concluso. Dopo quanto accaduto nella terza stagione dello show molti hanno pensato che Hopper potesse essere morto, ma un recente report smentirebbe la faccenda, poiché egli potrebbe tornare in Stranger Things 4.

Difatti, come riportato da TV Line, il contratto di David Harbour, interprete dello sceriffo Hopper nella produzione dei fratelli Duffer, sarebbe attualmente esteso fino, e possibilmente oltre, a Stranger Things 4. La fonte ha quindi dichiarato in merito alla questione:

Il contratto di Harbour lo porta fino ad una potenziale quarta stagione, ma ciò non significa necessariamente che i produttori utilizzeranno l’attore per la quarta stagione dello show.

Risulta quindi molto probabile che l’ormai ex sceriffo di Hawkins possa tornare insieme a Joyce ed agli altri protagonisti in futuro, anche in vista di quanto accaduto nella scena post credit dell’ultima stagione, dove viene appunto fatta menzione di “un americano” intrappolato in una prigione russa in Kamčatka.

Lo sceriffo Hopper potrebbe tornare quindi in Stranger Things 4

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori informazioni in merito alla questione e sperare per il meglio.