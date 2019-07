Dragon Quest XI: un annuncio relativo a Erik arriverà a breve

Dragon Quest XI: Echi di un’era perduta vedrà Erik come protagonista del suo manga in arrivo in agosto, intitolato Dragon Quest XI S: The Special Starting sarà curato da Hiro Mashima. Ora, pare che Square Enix abbia un ulteriore annuncio da fare in relazione al personaggio durante il Dragon Quest Summer Festival 2019 all’Aterke TFT Hall di Tokyo il 3 agosto, secondo l’ultimo numero di V-Jump.

Dragon Quest XI: in arrivo un Dragon Quest Monster con Erik come protagonista?

Purtroppo non abbiamo altre informazioni sull’annuncio in arrivo, ma è opportuno ricordare che Square Enix ha condiviso l’artwork di un nuovo titolo di Dragon Quest Monsters in sviluppo per console nel novembre 2018, che sembrava mostrare i giovani Erik e la sorella Mia come protagonisti. Quindi è possibile che il nuovo gioco di Dragon Quest Monsters sia ufficialmente annunciato durante l’evento.

