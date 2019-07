Fallout 76: la nuova patch ribilancia alcuni aspetti del gameplay

Dopo alcuni problemi al momento della pubblicazione che ne hanno minato non solo il successo ma anche la giocabilità, Fallout 76 sta piano piano risorgendo dalle ceneri grazie al continuo supporto che Bethesda sta offrendo al titolo e ai giocatori. La patch 11, finalmente disponibile su tutte le piattaforme, sistema il bilanciamento di alcuni aspetti del gameplay.

Fallout 76: ecco alcuni fix della patch

Bethesda ha appena rilasciato la patch note ufficiale del nuovo aggiornamento gratuito disponibile per il titolo multiplayer ambientato nel mondo post-apocalittico di Fallout. Tra le varie modifiche citiamo: nuove ricompense completando le prime Sfide disponibili, che ora premieranno i giocatori con armi, armature e medikit; le malattie entreranno in gioco dal livello 15 in poi; il livello di alcuni nemici è stato modificato in determinate aree come Belching Betty, Ashforge e The Rusty Pick; il costo del Viaggio Rapido sarà ridotto per i giocatori sotto il livello 25. Per leggere la patch note completa vi lasciamo al sito ufficiale.

