Crash Team Racing Nitro-Fueled: le classifiche online svelano il numero di giocatori su ciascuna piattaforma

Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile ormai da circa un mese, segnando il ritorno di uno dei titoli più amati dalla community di videogiocatori che hanno ora la possibilità di rivivere i propri ricordi d’infanzia. In attesa dei primi dati di vendita rilasciati da Activision, possiamo dare un primo sguardo all’ammontare di giocatori che sono rimasti ammaliati dal ritorno di Crash e del suo kart.

Crash Team Racing Nitro-Fueled: oltre il milione di giocatori su PlayStation 4

Grazie alle classifiche online presenti all’interno del titolo per le modalità multiplayer, possiamo avere alcuni dati sul numero di giocatori presenti sulle varie piattaforme dall’inizio del primo Grand Prix lo scorso 3 luglio. Come potete notare dalla classifica in basso, PlayStation 4 guadagna il primato grazie al milione di giocatori, segnando anche un netto distacco da Xbox One e Nintendo Switch. Precisiamo che tali numeri non rappresentano la reale quantità di copie vendute.

PlayStation 4 : 1,017,723 giocatori connessi

: 1,017,723 giocatori connessi Xbox One : Più di 240,000 giocatori connessi

: Più di 240,000 giocatori connessi Nintendo Switch: 171,445 giocatori connessi

