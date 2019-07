Blacksad Under the Skin: pubblicato il primo Developer Diary

Mancano ancora un paio di mesi all’arrivo di Blacksad Under the Skin, titolo d’avventura sviluppato da Pendulo Studio e pubblicato da Microids basato sul celebre fumetto noir spagnolo Blacksad, scritto da Juan Díaz Canales e Juanjio Guarnido. In attesa di impersonare il gatto nero detective, possiamo ammirare il primo Diario degli Sviluppatori.

Blacksad Under the Skin: dal fumetto al videogioco

Microids e Pendulo hanno pensato bene di farci ingannare l’attesa per il gioco di Blacksad cominciando la pubblicazione dei Developer Diary, in cui gli sviluppatori parlano delle varie fasi creative della produzione. In questa prima parte, chiamata “From comic to video game”, il team ci svela come è riuscito a trasporre le tematiche e le atmosfere del fumetto all’interno del videogioco. Il titolo sarà disponibile su tutte le piattaforme dal prossimo 26 settembre.

