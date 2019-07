Intervista a Emiliano “S-Venom” Spinelli: “Penso all’arrivo di una Serie A virtuale”

Che dir se ne voglia, la recente acquisizione della Juventus da parte di Konami, nel bene e nel male, ha stravolto per sempre i paradigmi del calcio digitale dalla prospettiva dell’appassionato nudo e crudo. Per il mondo competitivo, invece, sarà cambiato qualcosa nell’eterno conflitto tra Pro Evolution Soccer e FIFA? Avendo avuto la possibilità di incontrare direttamente Emiliano “S-Venom” Spinelli, vice-campione europeo di PES e giocatore professionista da oltre un decennio, ci siamo concentrati sulle tematiche che tanto stanno facendo discutere la community, affrontando anche lo scontro – ora rinnovato – tra eFootball PES 2020 e FIFA 20.

S-Venom su eFootball PES 2020: “sempre più orientato verso il mondo degli eSport”

Ciao! Presentati ai nostri lettori di GamesVillage!

Buongiorno, amici di GamesVillage! Sono Emiliano Spinelli, il mio nickname è S-Venom, ho 30 anni e gioco competitivamente da 10. Sono stato cinque volte campione d’italia, una volta campione tedesco e vice campione europeo.

Guardando le scorse edizioni di PES e FIFA, quale titolo hai giocato più spesso fra i due, e perché?

Di anno in anno ho sempre provato entrambi i simulatori calcistici per vedere quale mi divertiva di più e su quale sarei stato più competitivo, perché no! Per un paio di anni ho preferito FIFA a PES perché avevo la maggior parte degli amici che giocavano lì, e avevo fatto delle competizioni nella modalità Pro Club, 11 vs 11. Nell’ultimo anno, invece, sono ritornano a PES, anche con un po’ di risultati, perché il titolo di EA non mi è piaciuto per niente.

Anche le differenze tra PES eFIFA stanno cominciando a emergere. Quale dei due preferiresti al momento?

Ho avuto modo di provare solo eFootball lo scorso giovedì a Monaco. Non ho ancora avuto modo di provare FIFA, ma dai gameplay ho visto che è molto incentrato sulle skill, sui dribbling, quindi su azioni veloci e non proprio vicine alla lentezza anche, se vogliamo, calcistica. Quindi io sono più orientato sul continuare in eFootball, anche perché è più vicino al mio stile di gioco, che è più ragionato e incentrato sul possesso della palla.

Cosa ne pensi dell’inclusione di “eFootball” nel nome di PES 2020? Trovi sia forzato alla luce delle dichiarazioni di Konami?

Sì, le dichiarazioni ufficiali sono state che il titolo è ormai sempre più orientato verso il mondo degli eSport. Ovviamente non c’è stato un cambio netto in eFootball PES 2020, anche per guidare l’idea del pubblico verso questo cambiamento. Quest’anno (il titolo, ndr) si chiamerà eFootball PES 2020 e in un futuro, magari, si chiamerà direttamente eFootball. In tutto ciò bisogna vedere se la scelta di marketing aiuterà Konami, ma ci voleva una svecchiata! È anche una scelta ben precisa di dove andare a parare.

Come cambierà la visione generale del pubblico dopo l’acquisizione della Juventus da parte di PES?

A livello di utenti hardcore, come me o anche molti giocatori professionisti, la scelta cambia sostanzialmente di poco nella visione d’insieme del prodotto. Invece, la scelta è molto importante a livello di marketing, soprattutto per i bambini e i ragazzi che andranno a preferire un gioco piuttosto che l’altro perché magari il loro beniamino o la loro squadra del cuore è presente in un titolo piuttosto che in un altro. Diciamo che è stata un’ottima mossa da parte di Konami.

Parlando invece del mondo competitivo, stravolgerà realmente gli equilibri del mondo degli eSport?

In realtà cambia alcuni fattori! Penso a un arrivo imminente di una Serie A virtuale, dove magari la Lega Calcio potrebbe andare a preferire il PES rispetto a FIFA proprio per la presenza della Juventus. La squadra campione d’Italia in carica sarebbe alquanto criticabile non averla nel gioco su cui si andrebbe a effettuare la competizione.

La prossima stagione eSportiva è in arrivo: potresti parlarci dei tuoi prossimi progetti?

Ci sono tante novità al riguardo e una verrà annunciata a fine agosto! Non posso rivelarla per ragione di embargo, però riguarderà la scena europea della prossima stagione. Un’altra, invece, sarà legata all’eFootball Pro, che era già presente nell’edizione 2019, si espanderà molto brevemente nei club calcistici. A riguardo, molto probabilmente ne farò parte! Sono in trattativa con molti club di calcio, quindi mi vedrete anche su quei palcoscenici. E, perché no, con l’arrivo di questa eventuale Seria A virtuale.