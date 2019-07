Luigi’s Mansion 3: Nintendo ha annunciato la data di uscita ufficiale

Dopo tanti anni dal secondo capitolo per 3DS, torneremo finalmente a caccia di fantasmi col nostro fidato aspirapolvere nel prossimo Luigi’s Mansion 3. Oggi, Nintendo ha finalmente svelato, tramite Twitter, la tanto attesa data di uscita per il gioco che arriverà in esclusiva Nintendo Switch.

Dopo tante speculazioni e rumor sulla data di uscita del nuovo capitolo con protagonista Luigi, Nintendo ha finalmente svelato sul proprio account Twitter della divisione americana quando verrà pubblicato il titolo. Nel tweet in calce alla notizia, infatti, dopo aver descritto la sinossi ufficiale del gioco, Nintendo ha svelato che il titolo arriverà ufficialmente su Nintendo Switch il prossimo 31 ottobre. Una data che, oltre ad avvicinarsi ai vari rumor, si rivela perfetta per andare a caccia di fantasmini.

When Luigi’s friends go missing on vacation, it’s up to our reluctant hero to save them from the ghosts in the Last Resort hotel! Join forces with Gooigi, slam ghosts, & prepare for a spooky treat when #LuigisMansion3 arrives to #NintendoSwitch on 10/31!https://t.co/3fg4O2t6PB pic.twitter.com/iNM9BKNKg5

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 17, 2019