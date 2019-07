Control: un nuovo video gameplay mostra una Missione Secondaria

Con Control, Remedy Entertainment è intenzionata ad aggiornare la propria formula di gameplay svecchiandola un pochino e aggiungendo nuove meccaniche, senza però andare ad influire sulla base story driven tipica delle sue produzioni. A dimostrazione di ciò, infatti, il nuovo titolo del team di Sam Lake presenterà sia elementi in stile metroidvania, sia Missioni Secondarie che possano rendere il titolo più divertente e vario da giocare.

Control: 17 minuti di gameplay

Proprio per quanto riguarda le Missioni Secondarie, IGN ha avuto modo di provarle con mano, confezionando il video di 17 minuti visibile in calce alla notizia. Nel video, possiamo vedere un’intera quest secondaria in cui la protagonista Jesse avrà a che fare con delle misteriose piante aliene che hanno preso il sopravvento sulla struttura. Il titolo arriverà su PlayStation 4, PC e Xbox One il prossimo 27 agosto.

