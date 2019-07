Nintendo Switch: in arrivo un nuovo modello con batteria migliorata

Nintendo Switch vedrà presto l’arrivo di un nuovo modello revisionato, con una durata della batteria migliorata. Il prezzo sarà lo stesso del modello attuale e, a parte la batteria migliorata, presenterà le stesse specifiche. L’arrivo di questa revisione, almeno per il momento, lascia pensare che sia improbabile l’arrivo di una versione Pro della console entro la fine dell’anno.

Nintendo Switch: la durata della batteria nel nuovo modello sarà quasi doppia

La durata della batteria del nuovo modello risulta essere tra le 4,5 e le 9 ore, a seconda del gioco. Per Breath of the Wild , ad esempio, la durata della batteria sarà di circa 5,5 ore. In confronto, il modello attuale ha una durata della batteria compresa tra 2,5 e 6,5 ore, a seconda del gioco, e per quanto riguarda Breath of the Wild è possibile giocare in modalità portatile per circa 3 ore. Il nuovo modello batte anche Nintendo Switch Lite, che avrà una durata della batteria di 3-7 ore e che permette di giocare a Zelda per 4 ore.

Secondo Nintendo, il nuovo modello, numero HAC-001 (-01), sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da metà agosto, al momento non si hanno notizie sul periodo di rilascio in Europa.

