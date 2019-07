Darksiders 3: disponibile ora il DLC Keepers of the Void

Dopo quasi 10 mesi dalla sua pubblicazione, Darksiders 3 continua ad avere il supporto di THQ Nordic e Gunfire Games, i quali hanno reso disponibile nelle ultime ore un nuovo DLC per il titolo con protagonista il Cavaliere Furia, chiamato Keepers of the Void.

Darksiders 3: nuove armi e nuove missioni

Il contenuto aggiuntivo Keepers of the Void vede Furia, in missione per Vulgrim, farsi strada negli impervi Varchi Serpentini per eliminare un’antica minaccia risvegliatasi. In questa nuova avventura Furia dovrà affrontare nuovi puzzle ambientali e nemici, che la ricompenseranno con nuove armi uniche legate alle sue varie forme e poteri; oltre che alla possibilità di indossare la potente Armatura Abissale. Il DLC è disponibile su PlayStation4, Xbox One e PC ad un costo di €10.99.

