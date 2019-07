Sony: una conferenza dedicata a PlayStation si terrà al ChinaJoy 2019

Sony Interactive Entertainment Shanghai ospiterà la conferenza stampa dedicata alla PlayStation al ChinaJoy 2019 il 1 ° agosto dalle 17:30 alle 19:30 CST (le ore 11:30 in Italia), lo ha annunciato la società giapponese. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su vari canali come: Huya, Bilibili, Douyu e altro ancora.

Sony: nuovi giochi in arrivo durante la conferenza del ChinaJoy 2019?

Il ChinaJoy è l’esposizione annuale del mercato dei videogame in Cina, ricco di stand, schermi elettronici e plateali presentazioni che si tengono in diversi saloni del nuovo centro esposizioni internazionale di Shanghai. L’expo mira a essere un evento commerciale del settore dei videogame cinese, ma molti appassionati di videogiochi e spettatori si mettono in coda ogni anno per assistere al folle spettacolo delle presentazioni dei giochi e per ammirare le centinaia di “booth babes”, le ragazze immagine ingaggiate per attirare l’attenzione sui prodotti presentati.

Sony quindi con questo evento cercherà di spingere sul suo programma China Hero Project, una serie di giochi sviluppati da programmatori cinesi, e nel frattempo ha rilasciato alcune immagini, che potete vedere in calce alla notizia, ognuna delle quali è probabilmente dedicata ai giochi che saranno presentati durante la conferenza. Ulteriori informazioni sull’evento saranno annunciate il 25 luglio.

