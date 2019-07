Control: svelati i requisiti tecnici per la versione PC

Tra poco più di un mese Control, nuovo titolo action adventure di Remedy Entertainment, farà il suo debutto sulle nostre piattaforme. In attesa di poter vivere le avventure e i poteri di Jesse, la pagina di Epic Games Store del titolo ha aggiunto le caratteristiche di sistema utili per far girare al meglio la versione PC.

Control: ecco i Requisiti Minimi e Consigliati

Di seguito vi elenchiamo i Requisiti Minimi e Consigliati della versione PC del titolo sviluppato dai creatori di Alan Wake. Sulla scheda del prodotto viene anche svelato che il doppiaggio non sarà presente in lingua italiana, la quale sarà limitata ai sottotitoli. Il gioco sarà disponibile dal 27 agosto su PlayStation 4, Xbox One e in esclusiva Epic Games Store su PC.

Requisiti Minimi:

OS: Windows 7, 64-bit

Windows 7, 64-bit Processor: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X or better

Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X or better Graphics Card: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX580 or better

Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD RX580 or better Ray-Tracing: GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2060 RAM: 8 GB

8 GB DirectX: DX11

DX11 Additional Features: Widescreen support 21:9 / Remappable controls / Uncapped frame-rate / G-Sync / Freesync support

Requisiti Raccomandati

OS: Windows 10, 64-bit

Windows 10, 64-bit Processor: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X or better

Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X or better Graphics Card: Nvidia GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII or better

Nvidia GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII or better Ray-Tracing: GeForce RTX 2080

GeForce RTX 2080 DirectX: DX11 / DX12

DX11 / DX12 RAM: 16 GB

16 GB Additional Features: Widescreen support 21:9 / Remappable controls / Uncapped frame-rate / G-Sync / Freesync support

