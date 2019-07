Streets of Rage 4: ritornano i compositori originali della colonna sonora

Streets of Rage 4 è il protagonista di un nuovo diario di sviluppo intitolato “Behind the Tracks” , tramite il quale veniamo a scoprire che i compositori storici della serie Streets of Rage Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima saranno affiancati da altri famosissimi artisti giapponesi per creare la colonna sonora ufficiale del gioco.

Streets of Rage 4: dei fenomenali compositori all’opera

Oltre ai già citati Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima gli altri tre compositori saranno: Yoko Shimomura che ha lavorato fra gli altri a giochi del calibro di Street Fighter II: The World Warrior e alla serie di Kingdom Hearts, Hideki Naganuma conosciuto per Jet Set Radio e Keiji Yamagishi autore della colonna sonora di Ninja Gaiden. Ulteriori informazioni sulla colonna sonora verranno rivelate in un secondo momento.

Le piattaforme e una data di rilascio per Streets of Rage 4 devono ancora essere annunciate.

