Persona 5 Royal: emergono nuovi dettagli sulle meccaniche di combattimento

Persona 5 Royal uscirà quest’anno in Giappone, e giustamente gran parte del marketing che abbiamo visto per ora è stato in giapponese. Ciò non impedisce ai fan occidentali di essere affamati di notizie, e ora ne abbiamo ricevute parecchie grazie alla rivista giapponese Famitsu.

Persona 5 Royal: in arrivo 3 nuovi Persona

Grazie al lavoro di traduzione di Persona Central , veniamo scoprire nuovi dettagli sulla meccanica Showtime e sul sistema migliorato di Baton Touch Inoltre vengono descritte le nuove Persona di tre personaggi. Inoltre sono emersi nuovi dettagli sulle abilità dei Persona. Puoi vedere l’elenco completo qui sotto.

Nuovi Persona

Il nuovo Persona di Ryuji si chiama “ William “, il vero nome di Captain Kidd.

“, il vero nome di Captain Kidd. Il nuovo Persona di Ann si chiama “ Celestine “, l’attrice originale di Carmen.

“, l’attrice originale di Carmen. Il nuovo Persona di Yusuke si chiama “Gorochiki“, che è il nome da giovane di Ishikawa Goemon.

Battaglia

Sono stati introdotti i livelli di Baton Touch . Salendo di livello aumenteranno gli effetti offensivi e benefici del Baton Touch .

. Salendo di livello aumenteranno gli effetti offensivi e benefici del . Si potranno imparare le abilità sbloccate dagli accessori.

Sono state aggiunte caratteristiche ad ogni Persona con attributi come il consumo ridotto di SP per le abilità, il danno aumentato, ecc.

È stata introdotta una nuova tecnica cooperativa denominata “ Show Time “.

“. Lo “Show Time” è una performance speciale in cui i compagni di squadra uniscono le loro forze. Man mano che i loro legami si approfondiscono, inizieranno a imparare nuove tecniche. Ad esempio lo “Show Time” di Makoto Niijima e Haru Okumura è un’abilità cooperativa basata sul wrestling femminile.

Persona 5 Royal uscirà il 31 ottobre in Giappone, e nel resto del mondo il prossimo anno, esclusivamente su PlayStation 4.

