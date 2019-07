Nintendo Switch: nuove colorazioni di Joy-Con in arrivo

Nintendo Switch è già in vendita con diverse colorazioni di Joy–Con, di cui alcune molto sgargianti, ma non quanto quelle in arrivo prossimamente. Nintendo ha infatti annunciato due nuove coppie di Joy–Con con dei colori stravaganti. Una coppia è composta da dei controller Blu e Neon Giallo, mentre l’altra presenta il Neon Arancio e Neon Viola.

Nintendo Switch: arrivano i Joy-Con perfetti per Nintendo Switch Lite?

Visto che Nintendo Switch Lite non permetterà di staccare i Joy–Con, l’arrivo di queste nuove colorazioni che usciranno il 4 ottobre, quindi solo due settimane dopo il lancio della console, potrebbe essere l’acquisto ideale per chi intende giocare a titoli come 1-2 Switch.

Proprio come le altre combinazioni di Joy–Con, le nuove coppie costeranno € 79,99 al momento del lancio.

