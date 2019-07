Monster Hunter World: le vendite raggiungono le tredici milioni di copie

Monster Hunter World si sta rivelando una vera e propria miniera d’oro per Capcom. Pubblicato nel gennaio del 2018, l’action-RPG disponibile prima su PlayStation 4 e Xbox One e in seguito anche su PC (agosto 2018), ha superato le tredici milioni di copie distribuite in tutto il Mondo, come suggerito dal publisher tramite Twitter.

Per festeggiare il traguardo raggiunto, dal 25 luglio al 28 agosto 2019 verranno offerti bonus giornalieri di log-in a tutti i giocatori in possesso di una copia del titolo. L’ultimo aggiornamento sulle vendite era fermo a febbraio 2019, quando le unità distribuite erano 11.9 milioni. Vi ricordiamo che l’espansione “Iceborne” arriverà su console il prossimo 6 settembre, mentre su PC si farà attendere fino al periodo invernale.

Hunters, we've hit another big #MHWorld milestone: 13 million units shipped worldwide! ❤️

We're celebrating by giving everyone a special item pack! Look out for these useful items when you claim your Daily Login Bonus between July 25 and August 29. pic.twitter.com/lUtqaWHhxk

— Monster Hunter (@monsterhunter) July 18, 2019