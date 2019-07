Jason Momoa sarà una guest star ne I Simpson

Jason Momoa, nerboruto attore (finito da poco nel mirino del body shaming) noto per il suo ruolo in Game of Thrones e per la sua recente interpretazione di Arthur Curry in Aquaman (qui potete leggere la nostra recensione) farà un particolare cameo in una delle serie animate più note degli ultimi anni.

Jason Momoa e la sua speciale apparizione tra Homer e soci

L’artista apparirà infatti in una puntata de I Simpson, come annunciato ufficialmente da Entertainment Weekly e una foto, che trovate qui sotto, mostra il muscoloso divo in formato cartoon. Vi lasciamo alla curiosa immagine, in attesa che Momoa appaia effettivamente nell’episodio di riferimento.