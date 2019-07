Cats: un video conferma che il trailer del film arriverà venerdì

Cats, noto musical del 1981 di Andrew Lloyd Webber (creatore, tra le altre cose, del comparto sonoro di Jesus Christ Superstar), avrà un suo adattamento cinematografico ad opera di Tom Hooper, che aveva già adattato una realizzazione del genere, Les Misérables, vincitore di tantissimi premi, tra i quali tre Oscar.

Cats: un filmato rivelatore

Il canale YouTube di Universal Pictures, ha caricato, qualche ora fa, un video dietro le quinte della pellicola, che oltre a mostrare l’incredibile cast dietro il lungometraggio, composto da nomi del calibro di Taylor Swift, Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba e Jennifer Hudson, ha annunciato l’arrivo del trailer ufficiale, previsto per venerdì. In attesa del rilascio di quest’ultimo, vi lasciamo al filmato in questione, che trovate qui sotto.

