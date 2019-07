Oppo Reno 5G: mostrate a Roma le potenzialità della nuova rete

Nella giornata di oggi a Roma si è tenuto l’evento di presentazione italiano ufficiale di Oppo Reno 5G. Si tratta del primo smartphone della compagnia ad integrare la nuova tecnologia mobile su cui diversi operatori telefonici stanno investendo ormai da diversi anni.

Nel corso dell’evento Oppo ha rimarcato la sua leadership nel campo della tecnologia 5G: è stata infatti la prima azienda ad esplorare le possibilità commerciali di questa nuova rete a partire dallo scorso anno. Nel 2019 invece la compagnia cinese si sta preparando al lancio della versione 5G di uno dei suoi smartphone di punta, ovvero Oppo Reno 5G. Quest’ultimo, a differenza del modello base, vanta un processore Qualcomm Snapdragon 855 e una batteria da 4065mAh. Lo smatphone sarà inoltre proposto in una colorazione inedita tendente al grigio ed incuderà numerose novità anche nel comparto fotografico, con uno zoom ibrido ottico/digitale da ben 10x.

Oppo stringe una partnership con TIM per la rete 5G

Cuore dell’evento è stato il focus sul comparto 5G del telefono. Sul palco è salito Leopoldo Tranquilli di TIM, il quale ha presentato tutti i dettagli della collaborazione tra Oppo e l’operatore italiano. TIM assicura che la tecnologia 5G aprirà a possibilità mai viste prima, come ad esempio il poter guidare un’automobile in remoto, senza dimenticare il settore del cloud gaming, in cui il 5G consentirà di giocare senza problemi fino ad una risoluzione di 1080p.

Oppo Reno 5G sarà venduto a partire da fine luglio al prezzo di 899 euro. TIM proporrà tuttavia due offerte: la prima, TIM Advance 5G, offrirà 50GB mensili di navigazione al prezzo di 29,99 euro. La seconda invece, denominata TIM Advance 5G Top e venduta a 49,99 euro, incrementerà a 100 il numero di Giga disponibili e consentirà l’utilizzo del roaming internazionale al di fuori dell’Europa senza costi aggiuntivi.