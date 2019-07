PS5 e Xbox Scarlett: secondo gli sviluppatori, i tempi di caricamento non saranno più gli stessi

Continuano ad arrivare nuove informazioni sulle console next-gen: PS5 e Xbox Scarlett, dove alcuni sviluppatori, hanno detto la propria opinione sui tempi di caricamento per entrambe le macchine. Ebbene, secondo i developer, tra cui Will Traxler, affermano che con i nuovi SSD montati su PS5 e Xbox Scarlett, le schermate di caricamento saranno solo un lontano ricordo.

Di seguito, ecco le seguenti dichiarazioni dello sviluppatore, conosciuto per aver dato alla luce l’action platform 2.5 Exception:

Sono molto eccitato all’idea di vedere le prestazioni dei nuovi hardware. Ottimizzare un titolo per una console è una sfida, specialmente quando l’hardware console è vecchio di cinque o sei anni. Penso che non sia un grande problema per gli studio AAA che possono permettersi di assegnare alcuni sviluppatori all’ottimizzazione. Per una singola persona, però, è una sfida spendere molto tempo per ottimizzare.

Ogni avanzamento in ambito hardware che crea seri miglioramenti nelle performance significa che io posso spendere meno tempo a ottimizzare e più tempo a creare contenuto. Sono molto felice della cosa. Potete crederci che sto lavorando da un anno e mezzo per preparare Exception per le console.