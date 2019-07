Code Vein: un breve trailer mostra una Boss Fight

Ora che mancano pochi mesi alla tanto attesa uscita di Code Vein, Bandai Namco ha cominciato a divulgare tanti nuovi dettagli sulle meccaniche del titolo e nuovi trailer che ci mostrano sia il mondo di gioco che alcuni dei personaggi principali che andremo ad incontrare durante l’avventura. Un nuovo trailer ci mostra una delle boss fight che saranno presenti nel gioco.

Code Vein: la furia dell’Invading Executioner

Bandai Namco ha recentemente pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo breve trailer che ci mostra una delle tante boss fight del titolo. Come potete vedere dal video in calce alla notizia, il Boss si chiamerà Invading Executioner e sarà una guerriera armata di una sorta di alabarda, capace di sfruttare l’acqua per effettuare attacchi e abilità devastanti. Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal prossimo 27 settembre.

