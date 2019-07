Cyberpunk 2077 avrà diversi livelli di difficoltà, confermano gli sviluppatori

In queste ultime settimane, CD Project Red ha rilasciato tanti nuovi dettagli sul prossimo Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi dai videogiocatori, svelando non solo la possibilità di collezionare vari veicoli ma anche su quali NPC potremmo sfogare la voracità delle nostre armi. Oggi, il team ha svelato la presenza di vari livelli di difficoltà, che andranno a beneficiare ogni tipo di utenza.

Cyberpunk 2077: le difficoltà si adatteranno ad ogni tipo di giocatore

In una recente intervista con WCCF Tech, il UI director del titolo Alvin Liu ha avuto modo di parlare dei diversi livelli di difficoltà che proporrà il gioco, confermandone non solo la presenza ma anche come influiranno sull’esperienza del giocatore. Proprio come The Witcher 3, il titolo offrirà il giusto grado di difficoltà sia ai giocatori esperti di FPS che a quelli più casual che vorranno godersi maggiormente la storia e le atmosfere del gioco. Per quanto riguarda i primi, il titolo proporrà una modalità chiamata semplicemente Hardcore Mode in cui verrà disattivata completamente l’interfaccia utente, permettendo al giocatore di sfruttare solamente le proprie capacità per uscir vivo da ogni situazione.

Le novità non finiscono qui, perché Liu ha affermato che perfino le armi saranno a favore (o sfavore) del giocatore, come la Smart Gun: arma intravista anche nella prima demo gameplay ufficiale che permetterà ai giocatori non avvezzi agli shooter di poter centrare il bersaglio senza avere un’ottima mira.

Lo sviluppatore ha terminato svelando come gli NPC reagiranno al tempo dinamico, con questi che cominceranno a cercare riparo in caso di pioggia, la quale sarà anche acida a causa del forte inquinamento presente a Night City, uno dei temi principali della produzione.

