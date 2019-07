Marvel Ultimate Alliance 3: un nuovo gameplay mostra le Ultimate Team Combo

Per tutti i fan degli eroi Marvel possessori di Nintendo Switch domani sarà un gran bel giorno, poiché sarà disponibile il nuovo Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, nuovo titolo action sviluppato dal Team Ninja. In attesa di poter impersonare i nostri eroi preferiti, un nuovo video gameplay ci mostra le combo fra team.

Marvel Ultimate Alliance 3: le devastanti Ultimate Team Combo in azione

Un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di GameSpot ci mostra ben 5 minuti di gameplay in cui è possibile vedere in azione le cosiddette Ultimate Team Combo. Queste combo si potranno effettuare con gli altri membri del gruppo (da due a quattro) dopo aver iniziato un Extreme Attack con un singolo personaggio, risultando in un enorme attacco di gruppo che infliggerà danno aggiuntivo al malcapitato di turno. Il titolo sarà disponibile da domani 19 luglio in esclusiva Nintendo Switch.

