Ghost Recon Wildlands si aggiorna con una nuova modalità multiplayer gratuita

Nonostante manchino pochi mesi all’arrivo del capitolo Breakpoint, Ubisoft continua a supportare degnamente Ghost Recon Wildlands, anche per aiutare i giocatori nell’estenuante attesa del nuovo titolo. Oggi, il gioco ha introdotto una nuova modalità gratuita chiamata semplicemente Mercenari, la quale segnerà la fine del supporto post lancio del titolo.

Ghost Recon Wildlands: nuova modalità Tutti contro Tutti

Con un breve video di annuncio, Ubisoft ha svelato l’arrivo della nuova modalità gratuita Mercenari, la quale è disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Tale modalità prevede 8 giocatori affrontarsi gli uni contro gli altri, insieme ad altri personaggi guidati dall’IA, per chiamare i soccorsi, localizzarli e cercare di essere i primi a salire sull’elicottero. È consentito l’utilizzo di ogni tipo di arma le quali, però, dovranno essere prima trovate all’interno della mappa come nelle classiche battle royale. Chiunque arriverà primo, riceverà come premio la skin The Lone Wolf. Di seguito vi lasciato al trailer di annuncio.

