SINoALICE: rimandata l’uscita occidentale del titolo mobile di Yoko Taro

Oggi è una giornata molto triste per tutti gli appassionati delle produzioni e delle visioni artistiche del director giapponese Yoko Taro (creatore di NieR e NieR Automata), i quali aspettavano con trepidazione la giornata di oggi per poter giocare finalmente a SINoALICE, titolo mobile RPG basato sui personaggi delle favole classiche in chiave dark uscito in Giappone da un paio d’anni e previsto per la giornata di oggi in Occidente. Purtroppo, alcuni problemi hanno fatto posticipare la data di uscita.

SINoALICE: rimandato per problemi di traduzione

A poche ore dal lancio ufficiale, la pagina Facebook del titolo mobile ha annunciato, tramite un lungo post, di aver posticipato la data di uscita. Da quel che è emerso dal post, il motivo principale di tale posticipo sarebbe legato ad alcuni problemi riscontrati nella qualità della localizzazione che è risultata imperfetta. Tali imperfezioni sono state scoperte proprio nel check finale prima della release, costringendo il team di Nexon a posticipare l’uscita ad un data non ancora specificata. Per scusarsi di tale inconvenienza, il team di sviluppo darà delle ricompense, non ancora comunicate, a tutti i giocatori al momento della pubblicazione. Il titolo sarà disponibile per dispositivi Android e iOS.

