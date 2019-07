Fallout 76: l’hotfix correggerà i problemi della precedente patch

Dopo aver riscontrato dei pareri negativi dai giocatori, secondo i quali, in seguito al rilascio della patch 11 dedicata a Fallout 76, quest’ultimi hanno scovato numerose problematiche a causa dell’update installato. D’altronde, Bethesda ha annunciato l’arrivo di un hotfix, grazie al quale risolverà le principali problematiche apportate con l’aggiornamento.

Nello specifico, sappiamo che l’hotfix è previsto nella giornata di oggi, dove quest’ultimo correggerà alcuni problemi legati ai drop leggendari e ad alcune misteriose sparizioni, come quelle dedicate alle armature atomiche. Per concludere, i giocatori hanno chiesto all’azienda di lanciare un Public Test Server, in modo tale da provare in anteprima le patch e al tempo stesso di risolvere alcune complicazioni come nel caso dell’update appena rilasciato.

Vi ricordiamo che la produzione targata Bethesda è disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Patch 11 is here and brings with it a sizeable list of adjustments and fixes to #Fallout76. Grab the punch bowl (it’s back!) and settle into the full list of patch notes for today’s update here: https://t.co/LaNccTcIbl pic.twitter.com/qSoiszVDn3

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 16, 2019