Fire Emblem Three Houses si mostra in due nuovi spot commerciali

A pochi giorni dall’uscita nel nuovo titolo RPG Fire Emblem Three Houses, Nintendo e Koei Tecmo hanno cominciato la campagna marketing per la pubblicazione del gioco sviluppato da Intelligent System. Nintendo ha infatti pubblicato due nuovi spot commerciali per il mercato coreano.

Fire Emblem Three Houses: due spot per il mercato coreano

Il canale YouTube di Nintendo ha recentemente pubblicato due nuovi spot commerciali per il mercato coreano del nuovo capitolo di Fire Emblem. Come è possibile vedere dai video in calce alla notizia, il primo spot mostra alcuni spezzoni di gameplay tra combattimenti e dialoghi e alcuni intermezzi animati; il secondo, invece, si focalizza molto di più sulla narrativa mostrando solamente scene di intermezzo girate con la tecnica di animazione tradizionale riproducendo lo stile anime. Il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal prossimo 25 luglio.

