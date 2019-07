Final Fantasy XII The Zodiac Age: un nuovo video racconta i retroscena dello sviluppo

Square Enix ha recentemente pubblicato un nuovo video facente parte della serie Inside Final Fantasy, in cui gli sviluppatori della casa giapponese discutono dello sviluppo dei capitoli chiave della serie JRPG. Il nuovo video è dedicato a Final Fantasy XII The Zodiac Age.

Final Fantasy XII The Zodiac Age discusso dagli sviluppatori

Il nuovo video di Inside Final Fantasy è dedicato al dodicesimo capitolo della celebre serie di Square Enix, il quale è tornato sugli scaffali negli ultimi anni con una remastered denominata The Zodiac Age. Nel video, in calce alla notizia, è possibile ascoltare le parole del director Takashi Katano e del producer Hiroaki Kato, i quali ci racconteranno i retroscena e gli aneddoti dello sviluppo del titolo, oltre a mostrarci alcuni concept e bozzetti grafici. Nel caso foste interessati a The Zodiac Age, vi lasciamo alla nostra recensione della recente versione Nintendo Switch.

