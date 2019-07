Tim Willits lascerà id Software dopo il QuakeCon 2019

Tim Willits ha diramato un annuncio che sicuramente scioccherà i fan degli sparatutto di id Software. Il creatore di Quake, del nuovo DOOM e di RAGE ha infatti annunciato la sua intenzione di lasciare lo studio dopo il QuakeCon 2019 (che terminerà il prossimo 28 luglio), dopo ben ventiquattro anni di convivenza. Vi ricordiamo che Willits è il co-fondatore dello studio e ciò rende ancora più scioccante l’annuncio.

Il grande studio director ha precisato che il futuro dello studio e tutti i titoli in sviluppo sono in ottime mani, specificando che i suoi piani futuri verranno diramati dopo la conclusione del QuakeCon. Di seguito parte delle sue dichiarazioni:

After 24 years, I’ve decided to leave id Software after QuakeCon. I’ve been extremely lucky to work with the best people in the industry on truly amazing games. QuakeCon has been an unbelievable part of my journey and I look forward to seeing everyone at the Gaylord Texan. pic.twitter.com/shX5H441py

— Tim Willits (@TimWillits) July 18, 2019