Cuphead sarà presente al San Diego Comic-con 2019

Cuphead sarà presente in occasione del San Diego Comic-con, la fiera di fumetti più importante al Mondo che è già in corso e che terminerà il 22 luglio 2019. L’annuncio è arrivato tramite Twitter da Studio MDHR. Sabato 20 luglio, ovvero domani, è infatti previsto un panel legato allo sviluppo del titolo, ma non solo.

Con ogni probabilità il team di sviluppo parlerà non sono delle fonti di ispirazione che hanno portato alla creazione del gioco, ma ci sarà spazio anche per informazioni legate al DLC “The Delicious Last Course”, posticipato al 2020 e, si spera, anche sul possibile sequel del run and go cartoonesco. Inoltre, cinquecento presenti potranno ottenere un poster davvero esclusivo!

Whoopee! We'll be at @Comic_Con 2019!!

Scan your badge at the Comics Kingdom booth on Friday for a ticket to Saturday's @CupheadShow poster signing with our very own Chad and Jared. Only 500 available! Then join us Saturday afternoon for a Fireside Chat about The Cuphead Show! pic.twitter.com/AaTiWWNWVz

— Studio MDHR (@StudioMDHR) July 15, 2019