Terminator Dark Fate: Edward Furlong di nuovo nei panni di John Connor

Terminator Dark Fate (qui trovate il trailer) è l’ennesimo film della saga omonima creata da James Cameron, che però funge da sequel di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio. Come hanno rivelato molte immagini, torneranno due personaggi storici della serie: lo storico protagonista interpretato da Arnold Schwarzenegger e Sarah Connor (Linda Hamilton).

Oltre ai membri del cast sopracitati, DiscussingFilm, tramite un tweet (in calce alla news) ha diffuso la notizia che nella realizzazione sarà presente anche Edward Furlong che riprenderà il ruolo di John Connor dopo ben 28 anni. E voi cosa ne pensate degli artisti coinvolti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Eddie Furlong is set to reprise his role as John Connor in ‘TERMINATOR DARK FATE’. #SDCC pic.twitter.com/pHYvflhUUy

— DiscussingFilm @ SDCC (@DiscussingFilm) July 18, 2019