Top Gun Maverick: il trailer segna il ritorno di Tom Cruise

Top Gun Maverick, lungometraggio diretto da Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Fire Squad – Incubo di Fuoco), è il sequel dello storico Top Gun, film del 1986 che ha lanciato Tom Cruise nell’Olimpo dei divi più famosi di Hollywood. Nell’opera, oltre al noto attore (che ovviamente interpreterà Pete Maverick Mitchell), tornerà anche Val Kilmer nel ruolo di Thomas Iceman Kazansky, mentre tra le new entries figura Miles Teller, Ed Harris e Jennifer Connelly.

Top Gun Maverick: finalmente è arrivato il filmato

Qualche ora fa, al Comic-Con di San Diego, lo stesso Tom Cruise ha presentato il trailer vero e proprio della pellicola che ha un sapore di nostalgia e malinconia, caricato contemporaneamente anche sul canale YouTube di 20th Century Fox. In attesa dell’uscita della realizzazione, che arriverà in Italia nel 2020, vi lasciamo al filmato che trovate in calce all’articolo.

