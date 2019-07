Cats: rilasciato il trailer dell’adattamento di Tom Hooper

Cats è l’adattamento cinematografico di Tom Hooper (Il Discorso del Re, Les Misérables) del noto musical composto da Andrew Lloyd Webber con i testi di Thomas Stearns Eliot. Ieri vi avevamo mostrato un filmato backstage che oltre a presentare i vari attori, comunicava l’arrivo del trailer, previsto per oggi. Ed è andata effettivamente così.

Cats: il primo video dell’opera

Poche ore fa, infatti, è stato presentato il trailer durante il Comic-Con di San Diego (come anche quello di Top Gun Maverick), disponibile anche sul canale YouTube di Universal Pictures. Il video ha già fatto discutere in quanto l’uso della computer grafica non è stato apprezzato da tutti i fruitori. Vi ricordiamo che il lungometraggio uscirà negli USA il 20 dicembre 2019, mentre è ancora ignota una data italiana.