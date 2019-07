Queste oscure materie: nuovo trailer dal Comic-Con di San Diego

Con Queste Oscure Materie (His Dark Materials in originale) eravamo rimasti al teaser trailer di metà maggio, con il primo filmato dell’attesa serie HBO tratta dalla trilogia di romanzi di Philip Pullman (La bussola d’oro, La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra). Durante il Comic-Con che sta andando in scena questi giorni a San Diego, è stato mostrato un nuovo trailer esteso, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste Oscure Materie: in arrivo in autunno

La serie segue le vicende della protagonista Lyra (interpretata da Dafne Keen) ragazza sveglia e coraggiosa che vive in un mondo dove magia e scienza si mescolano. Non è ancora stata annunciata una data di rilascio precisa, ma la premiere debutterà questo autunno. La prima stagione è composta da otto episodi.