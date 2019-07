Overwatch: grandi cambiamenti con l’arrivo della Coda Ruoli

Uno dei problemi maggiori che afflige Overwatch è la scelta del ruolo degli eroi. In molte partite ci si ritrova senza support, tank, e con troppi dps. Per ovviare la situazione, Blizzard he deciso di introdurre un nuovo tipo di matchmaking, la Coda Ruoli. Le partite saranno bloccate a 2 tank 2 support e 2 dps. Prima dell’inizio del match i giocatori sceglieranno uno dei tre ruoli e poi verranno abbinati per formare una squadra 2-2-2. Ogni ruolo avrà una coda separata, con tempi d’attesa diversi.

Overwatch: tre piazzamenti, uno per ruolo

Quando la Coda Ruoli sarà disponibile, i giocatori otterranno un indice di valutazione (IV) separato per ogni ruolo in modalità competitiva, per un totale di tre diversi IV. Le categorie rimangono sempre bronzo, argento, oro, platino, diamante, master e grand master. Per classificarsi in ogni ruolo, bisognerà fare 5 gare, per un totale di 15 se si vorrà sperimentare sia support, tank che dps. I punti competitivi di fine stagione si otterranno con la somma dei piazzamenti dei tre ruoli.

Overwatch: ci sarà una stagione beta per la coda ruoli

La coda ruoli è già disponibile nel PTR, e ci sarà una stagione beta dal 15 agosto all’1 settembre. La Coda Ruoli sarà completamente disponibile per partita rapida e modalità competitiva a partire dall’1 settembre, quando comincerà la Stagione 18 competitiva. Per vedere tutti i dettagli, potete collegarvi al sito ufficiale. Qui sotto invece potete vedere il diario degli sviluppatori con il solito Jeff Kaplan. Vi ricordiamo che fino al 5 agosto è disponibile l’evento dei Giochi Estivi 2019.