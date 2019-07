Fargo 4: Salvatore Esposito, e non solo, nel cast

L’emittente televisiva statunitense FX (Fox eXtended) ha ufficializzato il cast presente nella quarta stagione di Fargo. E, oltre i ruoli principali occupati dagli attori Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw e Chris Rock, ci sarà anche una rappresentanza italiana, a partire da Salvatore Esposito (Gennaro Savastano in Gomorra), Francesco Acquaroli (il Samurai di Suburra) e Gaetano Bruno (Diego in La Porta Rossa).

Fargo 4: la quarta stagione nella Kansas City del 1950

La quarta stagione sarà ambientata nella Kansas City del 1950, al termine di due grandi migrazioni: quella italiana e quella afroamericana. Le riprese inizieranno in autunno, e la serie andrà in onda nel 2020 (qui in Italia probabilmente su Sky Atlantic come le altre stagioni). Vi lasciamo qui sotto con il tweet dell’attore napoletano dopo l’ufficialità dei nomi del cast.

