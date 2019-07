Gaming e streaming online: i punti di forza delle nuove piattaforme

Al giorno d’oggi la possibilità di scelta per i propri servizi di gaming e intrattenimento preferiti è decisamente vasta: sono davvero numerose le piattaforme di streaming online che offrono vantaggi e comodità agli iscritti, e la battaglia tra i provider e la concorrenza è sempre di più basata sul fornire all’utente opzioni aggiuntive, una capacità di connessione rapida e un grande catalogo di prodotti tra cui scegliere.

Quali sono gli elementi che rendono migliore un servizio di gaming e streaming online rispetto agli altri?

Chi gioca online o usa servizi di streaming lo sa bene: ci sono alcuni fattori

fondamentali che fanno sì che alcuni servizi vengano preferiti ad altri e che consentono di “affezionarsi” e continuare a scegliere un abbonamento, una console o un provider rispetto ad altri. Il primo tra tutti questi elementi è sicuramente la novità: un servizio in grado di fornire aggiornamenti costanti, un catalogo sempre più vasto e ricco, nuovi giochi o serie TV sempre più spesso è sicuramente un passo avanti rispetto a servizi omologhi ma più “lenti”, proprio come si sta impegnando a fare Apple. La facilità di accesso e di uso e la velocità di connessione sono altri punti importanti che gamer e utenti cercano instancabilmente: l’impossibilità di giocare in diretta con altri giocatori da tutto il mondo o di fruire di un film in maniera fluida e continua sono fattori fortemente condizionanti nella scelta di un servizio digitale. Infine, a pesare sul confronto con gli altri fornitori di servizi analoghi sono anche i costi: un prodotto economicamente conveniente è più desiderabile degli altri a parità di offerta.

Console e intrattenimento: i vantaggi di Xbox, Betway Casino e Steam

Quando si parla di intrattenimento online, quello dei giochi è subito il primo settore da considerare. L’offerta di servizi online come il Game Pass dedicato alla console Xbox è uno dei più attraenti: ogni mese vengono aggiunti al catalogo dei giochi disponibili nuovi giochi, anche a distanza di pochissimi giorni, per mantenere il giocatore sempre più coinvolto e fidelizzato. Anche casinò online provider come Betway Casino offrono servizi sempre aggiornati nel campo dell’online gaming: oltre ad un’offerta di giochi variegata e in continua espansione, comprendente slot machine, roulette e blackjack online, il provider mette a disposizione degli utenti anche un’app per giocare da dispositivi mobili e un programma fedeltà per promuovere la fidelizzazione dei giocatori verso il proprio servizio. Una dinamica simile è applicata anche da un altro player dell’intrattenimento digitale, la piattaforma Steam: si occupa della distribuzione e gioco online multi giocatore di numerosi software, a cui gli utenti possono accedere tramite abbonamento. Anche in questo caso si tratta di un servizio molto attento al rinnovamento e ampliamento continuo dell’offerta, con tariffe vantaggiose per i propri iscritti.

Piattaforme di streaming on demand: i successi di Netflix e Amazon Prime Video

Al passo con i servizi di streaming e abbonamenti per giochi, ci sono senza dubbio le piattaforme che offrono serie TV e film on demand: tra le più famose in Italia, il colosso statunitense Netflix e il servizio di streaming video lanciato da Amazon, Prime Video. Entrambe le compagnie distribuiscono sia contenuti originali che film e serie TV tra le più note e apprezzate, ma anche perle vintage e film a tema. Netflix, risalente al 1997, ha subito un grande ampliamento di popolarità dal 2013, quando ha aggiornato la sua offerta online, e ad oggi consente di registrarsi tramite diversi tipi di abbonamento per ottenere servizi su misura per sé e per i propri gusti. Tra le serie televisive originali più importanti che ha prodotto si possono elencare i pluripremiati “House of Cards” (2013), “Orange Is the New Black” (2013), “Narcos” (2015), “Stranger Things” (2016) e “The Crown” (2016), inanellando un successo dopo l’altro e aumentando il proprio pubblico per una cifra superiore ai 125 milioni di iscritti in tutto il mondo. Destino simile quello di Amazon Prime Video, servizio fondato nel 2009 e dieci anni dopo presente in oltre 200 paesi: ha dato vita ad alcune delle serie più innovative degli ultimi anni, come “The Man in the High Castle” (2015), “Transparent” (2014), “The Marvelous Mrs Meisel” (2017) e “Mozart in the Jungle” (2014), ma anche partecipato alla produzione di film come il premio Oscar “Manchester by the Sea” (2016).

Attrarre e fidelizzare gli utenti è lo scopo principale dei servizi di gaming e streaming online: per assicurarsi un pubblico fedele e partecipativo è fondamentale fornire novità sempre più avvincenti e un servizio sempre più accurato e personalizzato.