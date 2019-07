Destiny 2: video diario di sviluppo per Shadowkeep

Molti giocatori di Destiny 2 stanno aspettando l’espansione Shadowkeep, la quale aprirà le porte dell’anno 3 sullo shared world shooter targato Bungie. Proprio per stuzzicare ancora di più l’appetito agli appassionati, l’azienda statunitense ha pubblicato recentemente il nuovo video diario di sviluppo, che si focalizza sulle prossime minacce per i Guardiani.

Destiny 2: I guardiani dovranno affrontare i propri incubi

Inoltre, nonostante la destinazione della Luna era già presente nel precedente capitolo, la compagnia ha sottolineato che saranno presenti delle aree e strutture inedite, dove non vi era la possibilità di esplorarle prima. Come se non bastasse, le dimensioni relative alla Luna sono state raddoppiate, in cui i giocatori dovranno affrontare degli ostacoli ancora più maggiori rispetto al passato.

Per concludere, l’azienda ha recentemente svelato le mosse finali, dove quest’ultime saranno attivabili quando si toglierà al nemico un certo quantitativo di vita, le quali garantiranno dei vantaggi e svantaggi. L’espansione dedicata al titolo online verrà resa disponibile dal 17 settembre 2019 per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Con questo è tutto, passate dalla nostra sezione Games.