HTC continuerà la produzione smartphone?

Nonostante gli ultimi avvenimenti hanno fatto pensare ad un abbandono del campo smartphone da parte di HTC un nuovo leak farebbe pensare il contrario. Quest’ultimo, proveniente dal noto sito russo Rozetked, fa presagire un probabile ritorno del vecchio brand smartphone Wildfire, abbandonato da HTC da ormai 7 anni.

Secondo quanto riportato dalla fonte ben 4 nuovi smartphone della linea in questione sarebbero in procinto di giungere sul mercato: Wildfire, Wildfire E, Wildfire E Plused infine il Wildfire E1. Tra questi prodotti 2 posseggono un notch a goccia, altri 2 una doppia camera posteriore, ma tutti quanti dispongono di un display da appena 720 e caratteristiche da medio di gamma. Non sono poi state fornite informazioni in merito al prezzo di lancio dei device, che comunque dovrebbe attenersi alla media degli smartphone economici in circolazione.

HTC potrebbe tornare a produrre smartphone Wildfire

Infine un altro noto informatore, ovvero GSM Arena riporta che HTC ha da poco registrato i nomi Wildfire E2 ed E2 Plus, Wildfire E3 ed E3 Plus ed infine Wildfire R e R Plus. Non occorre altro quindi che attendere future informazioni da parte dell’azienda e sperare per un suo trionfale ritorno nel mercato mobile.