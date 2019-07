Marvel Ultimate Alliance 3: il Comic-Con svela i prossimi eroi in arrivo

Oggi è un grande giorno per tutti gli appassionati dei fumetti Marvel, poiché è finalmente disponibile il titolo acion del Team Ninja Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, in esclusiva per Nintendo Switch. Proprio in questi giorni si sta tenendo l’altrettanto atteso Comic-Con di San Diego, in cui sono state svelate grosse novità in arrivo per il titolo.

Marvel Ultimate Alliance 3: Colosso, Ciclope, Loki e tanti altri in arrivo

Durante il recente panel dei Marvel Games al Comic-Con 2019 sono stati presentati i piani di pubblicazione per i contenuti post lancio del titolo supereroistico. Le novità vedono l’arrivo di Loki come personaggio giocabile, oltre all’aggiunta di Ciclope e Colosso tramite un aggiornamento gratuito il prossimo 30 agosto. I contenuti dell’Expansion Pass saranno legati a tre differenti character pack quali X-Men, Fantastici Quattro e Marvel Knights. Confermati anche i membri di quest’ultimo gruppo che saranno Blade, Moon Knight, Punisher e Morbius. Il titolo è disponibile da oggi su Nintendo Switch. Nel caso foste interessati al gioco, qui trovate la nostra recensione.

