Marvel’s Spider-Man è il titolo supereroistico più venduto in USA

Fin dal momento del suo annuncio, Marvel’s Spider-Man è stato un titolo rimasto sotto l’occhio vigile di ogni appassionato, speranzoso di poter finalmente vedere un tie-in degno per l’Arrampicamuri della Marvel. Le aspettative non hanno deluso i fan, dato che il gioco si è rivelato un incredibile successo commerciale; tanto da aver superato le vendite di Batman Arkham City di Rocksteady, fino ad ora il miglior titolo tie-in legato ad un supereroe.

Durante l’apertura del Comic-Con di San Diego, Mat Piscatella di NPD Group ha pubblicato sul suo profilo Twitter una lista dei titoli supereroistici più venduti negli Stati Uniti. Come potete vedere dal tweet in calce, il titolo di Spider-Man guida la classifica superando titoli come Batman Arkham City, Batman Arkham Knight e Lego Batman; risultando così il titolo di supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti. Un traguardo ragguardevole data anche la pubblicazione in esclusiva Sony rispetto ai restanti titoli totalmente multipiattaforma.

It's time for #ComicCon2019!

Video Games are a huge part of the Comic landscape.

Below are the lifetime sales leaders for Superhero Video Games from The NPD Group.

Congratulations to Marvel's Spider-Man, the best-selling Superhero Video Game of all-time in the U.S.! pic.twitter.com/2MF3jObYpH

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 18, 2019