Lenovo presenta la sua lineup per la seconda metà del 2019

Nel corso di una presentazione tenutasi a Milano, alla quale anche noi di GamesVillage abbiamo preso parte, Lenovo ha presentato la sua nuova lineup di dispositivi prevista per le prossime settimane in Italia, relativi alla gamma notebook, tablet e ai loro acessori dedicati.

Durante l’evento, denominato Lenovation, l’azienda ha proposto un’ampia selezione dei suoi prodotti più innovativi, seguendo il concetto di “Smarter Technology for All”, ossia di tecnologia al servizio della vita quotidiana. Fa ad esempio il suo debutto il marchio ThinkBook, comprendente laptop sottili e votati alla produttività: nel corso dell’evento c’è stato spazio anche per vedere il ThinkBook serie S da 13 pollici, dispositivo progettato per i professionisti che non vogliono rinunciare a un’estrema portabilità e comodità d’uso.

Anche il marchio Lenovo Yoga è stato rinnovato, proponendo diversi dispositivi di nuova generazione, con funzioni rese possibili grazie all’intelligenza artificiale e allo smart learning: in questo modo, per citare solo alcuni esempi, è possibile annullare automaticamente i rumori di fondo e sfocare le immagini in secondo piano durante le videochiamate, oppure bloccare automaticamente il PC per proteggere i propri dati e via dicendo.

Un’altra linea che ha subito diversi aggiornamenti, principalmente lato hardware, è quella dei tablet e 2 in 1 IdeaPad, disponibili in diverse configurazioni con i più aggiornati processori Intel o schede video AMD e NVIDIA. Sono stati poi rinfrescati anche i Lenovo Legion, che vedono l’introduzione del nuovo Y740, prodotto di punta della linea destinata ai gamer.

Fra i monitor, infine, va menzionato il Lenovo Legion Y44w, caratterizzato da un formato panoramico, HDR, refresh rate di 144 Hz, supporto per AMD FreeSync e risoluzione 3840×1200, il tutto in 43,4 pollici di dimensione. Suo “gemello” destinato ai professionisti e ai designer è il P44w, dotato di porte USB-C integrate e possibilità di visualizzare due display affiancati.

Di seguito, tutti i prodotti annunciati da Lenovo nel corso dell’evento: