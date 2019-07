Honor Band 5 sarà svelato questo mese

Anche Honor, proprio come fatto recentemente da Xiaomi, si prepara a lanciare un nuovo modello della sua linea smartwatch, ovvero l’Honor Band 5. Il futuro reveal del device è stato anticipato dalla pagina ufficiale per il pre-order in Cina, il quale svela alcuni dettagli in merito.

Innanzitutto la pagina in questione svela l’aspetto finale del dispositivo, il quale è quindi confermato possedere uno schermo a colori, probabilmente OLED. Oltre a ciò vengono mostrate le altre colorazioni con cui il Band 5 giungerà sul mercato, ovvero nero, blu mezzanotte e corallo. Viene poi fatta menzione della data di reveal effettiva, cioè il 23 luglio prossimo. Non sono poi state fornite informazioni per quanto riguarda prezzo e disponibilità nel territorio esterno alla Cina, segno che dovremo attendere diverso tempo prima di conoscere questi dati.

Non rimane quindi altro che attendere la data del reveal del dispositivo, il quale si svolgerà tra appena 4 giorni.