Wolfenstein Youngblood: MachineGames spiega come la cooperativa abbia influenzato il titolo

Wolfenstein Youngblood, spin off della serie sparatutto di Bethesda, sarà disponibile tra pochissimi giorni e, come già accennato più volte dagli sviluppatori di MachineGames, sarà molto diverso da quanto visto finora per via dei numerosi cambiamenti apportati alla formula di gioco meno lineare dei capitoli precedenti e all’introduzione della co-op, la quale ha influenzato totalmente il titolo, come affermato dal team.

Wolfenstein Youngblood: qualcosa di fresco e nuovo per la serie

Recentemente, Jerk Gustafsson di MachineGames ed executive producer del titolo, ha avuto modo di parlare ai microfoni di VGC delle influenze che la modalità cooperativa ha avuto sull’intera formula di gioco. Il producer ha iniziato parlando di come il team si senta molto in ansia per l’uscita del titolo, dato che conterrà elementi di gameplay inusuali per la serie, come la suddetta modalità cooperativa, la meno linearità delle missioni e lo sviluppo del personaggio. Proprio parlando della co-op, Gustafsson ha sottolineato come questa componente sia stata qualcosa di nuovo e fresco per il team e la serie, rappresentando però una grossa sfida per lo sviluppo. Tale modalità ha spinto l’intero studio a pensare in modo meno lineare rispetto al solito, non solo per quanto riguarda il gameplay ma anche per la storia, aggiungendo alla formula le novità di cui sopra. Il titolo sarà disponibile su tutte le piattaforme dal prossimo 26 luglio.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games