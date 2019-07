Persona 5 The Royal: nuovo video incentrato su Makoto Nijima

Altus continua a pubblicare nuovi interessanti video e trailer per mostrare le varie novità introdotte all’interno di Persona 5 The Royal, versione aggiornata e migliorata del titolo JRPG uscito nel 2017. In attesa di avere una data precisa per la pubblicazione occidentale del titolo, il publisher ha pubblicato un nuovo video dedicato a Makoto Nijima.

Persona 5 The Royal: le novità per il personaggio di Makoto

Il nuovo video pubblicato da Atlus per il mercato giapponese del nuovo capitolo di Persona è incentrato sul personaggio di Makoto Nijima, uno dei membri dei Phantom Thieves. Nel video, visibile in calce alla notizia, è possibile vedere alcune nuove scene di dialogo che la vedono protagonista, oltre alla nuova combo Show Time con il personaggio di Ryuji. Il titolo uscirà in Occidente nel corso del 2020 su PlayStation 4.

