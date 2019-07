Marvel Ultimate Alliance 3: un dataminer avrebbe svelato altri eroi in arrivo

Continuano le notizie sul nuovo Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, titolo action sviluppato da Team Ninja in esclusiva Nintendo Switch disponibile da oggi. Se la precedente notizia riguardava novità annunciate in via ufficiale durante il Comic-Con, le novità più recenti sono stati ottenute grazie al lavoro di un dataminer.

Marvel Ultimate Alliance 3: tanti altri eroi in arrivo

Il dataminer noto come Demonslayerx8 avrebbe scavato a fondo all’interno del codice del titolo supereroistico Marvel scoprendo dei riferimenti ad alcuni eroi non ancora annunciati. Il dataminer avrebbe scoperto ben 49 slot dedicati a personaggi in arrivo tramite DLC che vanno ad aggiungersi a 40 personaggi giocabili, 15 NPC, ben 30 boss e 80 personaggi che fanno da “background”. Inoltre, sono stati scoperti ben 4 nuovi eroi giocabili che verranno probabilmente introdotti tramite futuri aggiornamenti, non avendo riferimenti di codice che riportano ai DLC, e sarebbero: Black Bolt, Medusa, Visione e Valchiria. Non ci resta che attendere un’eventuale conferma da parte di Team Ninja e Marvel.

