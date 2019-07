Dragon Quest XI S: la versione giapponese è in fase Gold

A fine settembre anche i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente giocare ad uno dei titoli JRPG più amati e acclamati degli ultimi anni. Dragon Quest XI S, infatti, oltre a introdurre varie migliorie e contenuti extra sarà anche la prima versione del titolo Square Enix ad arrivare sulla console ibrida, dopo un anno esatto dalla pubblicazione ufficiale.

Dragon Quest XI S: la versione occidentale ha bisogno di più tempo

Proprio nelle ultime ore, il producer del gioco Hokuto Okamoto ha annunciato che la versione giapponese del gioco di ruolo è entrata ufficialmente in fase Gold, pronta quindi ad essere stampata e, conseguentemente, distribuita. Non si può dire lo stesso della versione occidentale, la quale richiederà ancora un po’ di tempo per le ultime rifiniture, nulla che possa compromettere l’uscita prevista per il prossimo 27 settembre.

