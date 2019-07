The Witcher: il primo trailer ufficiale direttamente dal Comic-Con 2019

In questi giorni si sta tenendo il tanto atteso Comic-Con 2019 nella città di San Diego. Sono già tante le novità annunciate nel corso dei vari panel sia a tema cinematografico che videoludico. Una delle tante novità che gli appassionati attendevano con trepidazione era il primo trailer ufficiale di The Witcher, la serie originale Netflix con protagonista Henry Cavill, che possiamo finalmente ammirare in tutto il suo splendore.

The Witcher: lo Strigo in azione

Come potete vedere dal video in calce alla notizia, il trailer della serie TV basata sui racconti Andrzej Sapkowski ci fa dare una prima occhiata alle atmosfere e ai personaggi principali quali Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer di Vengerberg. In base alle scene mostrateci possiamo già intuire come la serie TV seguirà fedelmente le due antologie scritte da Sapkowski come prologo alla serie di romanzi. Avremo modo, infatti, di vedere il famoso scontro con la Strige (visibile anche nel filmato d’apertura del primo videogioco di CD Projekt Red), il primo incontro con la maga Yennefer e la piccola Ciri e, a quanto pare, i motivi dietro all’appellativo Carnefice di Blaviken usato per descrivere Geralt. La serie arriverà entro la fine del 2019; non è stata ancora fornita una data di uscita più precisa.

